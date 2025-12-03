مسرور بارزاني: القنصلية الاميركية هي حصن منيع وندعم ترمب بالسلام عبر القوة

شفق نيوز- أربيل

اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، على أن القنصلية الجديدة الأميركية الجديدة في أربيل، هي "حصن منيع"، فيما شدد على دعم خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بالسلام.

وقال بارزاني، خلال كلمته في حفل افتتاح مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "‏هذه القنصلية الأميركية في أربيل هي بمثابة جبل وحصن منيع في كوردستان، والولايات المتحدة كانت في الفترات الصعبة تقف مع إقليم كوردستان وقدمت الدعم والمساعدة".

وأضاف "‏الولايات المتحدة قامت أيضا بمساعدتنا في بناء هذا البلد الذي نعيش فيه، و‏نحن ندعم بالكامل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تقول السلام عبر القوة".

وتابع "‏نؤكد العمل مع الولايات المتحدة والعمل أيضا مع بغداد، و‏في الوقت الحالي نحن أمام تشكيل الحكومة الجديدة في العراق نطمح أن يتم تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب وتحل المشاكل والأزمات".

وجرت قبل قليل، مراسم افتتاح مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، بحضور رسمي، حيث أكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال كلمته في الافتتاح على العلاقة المتينة بين الإقليم والولايات المتحدة، والشراكة الكبيرة بينهما، وذلك خلال افتتاح المبنى الجديد للقنصلية الأميركية في أربيل، والذي يعد أكبر مبنى قنصلي.

وجاء الافتتاح، كخطوة تؤكد التزام واشنطن، بدعم العراق وكوردستان، بشكل طويل الأمد، ويوضح مدى شراكتها مع أربيل.

وجرى بحضور نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس، الذي وصل العراق قبل يومين، في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.

ومن ضمن أجندة ريغاس، هي الاطلاع على سير عمل المرافق الدبلوماسية الأميركية في العراق.