سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني: الفرصة مواتية لحل المشاكل بين اربيل وبغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-30T10:15:13+0000
مسرور بارزاني: الفرصة مواتية لحل المشاكل بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن الفرصة سانحة لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.

وذكر البيان، انه جرى في اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء الوضع العام في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وكندا.

وأكد رئيس الحكومة وجود فرصة مواتية للحكومة العراقية الجديدة بالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل خدمة المكونات كافة دون أي تمييز، وحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وبموجب الدستور، والالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

هذا وأشاد السفير الكندي بالإصلاحات الحكومية التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني في الخدمات العامة المقدمة، فضلاً عن الخطوات المتخذة بشأن الحوكمة الإلكترونية، وأبدى استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لازمة بهذا الصدد.

كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة واستئصال جميع الأنشطة الإرهابية، كذلك تناول الجانبان التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على حياة الناس.

related

مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

Date: 2021-06-17 08:54:13
مسرور بارزاني يدعو بغداد لفسح المجال أمام تسويق منتجات الإقليم في باقي المحافظات

التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

Date: 2019-06-18 19:22:14
التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

رئيس حكومة الإقليم: النهوض بالمشاريع يحتاج لاستقرار سياسي و لعلاقات جيدة وودية مع بغداد

Date: 2022-03-06 11:56:06
رئيس حكومة الإقليم: النهوض بالمشاريع يحتاج لاستقرار سياسي و لعلاقات جيدة وودية مع بغداد

إقليم كوردستان يقرر إغلاق حدوده مع باقي محافظات العراق

Date: 2021-04-05 19:50:48
إقليم كوردستان يقرر إغلاق حدوده مع باقي محافظات العراق

بارزاني يبلغ الملك عبد الله ترحيبه بالاستثمارات الاردنية في الاقليم

Date: 2020-03-01 17:43:46
بارزاني يبلغ الملك عبد الله ترحيبه بالاستثمارات الاردنية في الاقليم

وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد

Date: 2019-09-23 10:29:05
وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد

رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري

Date: 2020-08-27 17:09:06
رئيس حكومة اقليم كوردستان لتركيا وحزب العمال: احترموا كياننا الدستوري