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مسرور بارزاني: الرواتب باتت ورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-20T14:57:32+0000
مسرور بارزاني: الرواتب باتت ورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع في العراق وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما آليات حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان لم يبقِ أي مبرر لحكومة بغداد في سبيل تسوية الإشكالات سعياً للتوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، وقال: "للأسف، باتت مسألة الرواتب تستخدم كورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان".

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة الاتحادية، وطيلة العام الجاري 2020، لم ترسل لغاية الآن ولو جزءاً من الرواتب لأكثر من ستة أشهر.

وقال: "لذا نطالب الأمم المتحدة بأن تلعب دورها الفعّال من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وبما يضمن تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب الدستور".

كذلك تم في الاجتماع، التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، ودعا رئيس الحكومة في الوقت نفسه بتطبيق الاتفاقية كما هي، وليس مجرد تنفيذ بعض الإجراءات الصورية.

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