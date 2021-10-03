مسرور بارزاني: الحكومة تهدف لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مسؤولة مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان ماري باريه.

وأشار رئيس الحكومة خلال اللقاء إلى الإصلاحات الحكومية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والهادفة لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع المهمة والإستراتيجية في جميع مناطق إقليم كوردستان دون تمييز.

وأعربت مسؤولة مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، بما يسهم في تعزيز آفاق العلاقات في جميع المجالات.

كذلك ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة وآليات مراقبة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.