مسرور بارزاني: الجيش العراقي يمنع مزارعين كورد من استعادة أراضيهم بكركوك (فيديو)

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، من "عواقب غير محمودة" بسبب قيام الجيش العراقي بمنع مزارعين كورد من استرداد أراضيهم في كركوك، داعياً إلى تدخل فوري لوقف هذه الممارسات "غير القانونية".

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك".

وأضاف "يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".

وحذر بارزاني "هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".