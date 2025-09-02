مسرور بارزاني: التعامل مع اقليم كوردستان ككيان اتحادي يقضي باحترام حقوقه كاملة

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل، العلاقة بين بغداد وأربيل.

وشهد اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، "التباحث بشأن سبل توطيد العلاقات الثنائية، ومناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن استعراض الوضع العام في العراق، ولا سيّما الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة"، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.

ونقل البيان عن مسرور بارزاني قوله، إن "التعامل مع إقليم كوردستان، ككيان اتحادي، يقتضي باحترام حقوقه كاملة وبشكل عادل كما أقرها الدستور، وتأمين حصته من الموازنة وإرسال مستحقاته المالية دون أي مشاكل أو عراقيل".

كما تطرق اللقاء إلى "المباحثات والجهود المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان".

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد خلافات متصاعدة بلغ ذروتها في الأسابيع الماضية، حول أزمة الرواتب وإعادة تصدير النفط.