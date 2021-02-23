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مسرور بارزاني: البعثات الدبلوماسية تتعرض لخطر جسيم في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-23T07:20:42+0000
مسرور بارزاني: البعثات الدبلوماسية تتعرض لخطر جسيم في العراق

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر" إن البعثات الدبلوماسية تتعرض لخطر جسيم في العراق". 

واضاف ان تلك البعثات موجودة "هنا للمساعدة في مواجهة الإرهاب وإعادة بناء العراق"، حاثا الحكومة الاتحادية "على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم".

وتابع بارزاني بالقول "يتعين أن تتوقف تلك الهجمات".

وتعرضت القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، خلال الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات تتهم واشنطن فصائل "الحشد الشعبي" المرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

وفي وقت سابق من اليوم سقطت 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تحتضن بعثات دبلوماسية أجنبية ومقرات أجهزة حكومية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

والأسبوع الماضي تعرض مجمع مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان لهجوم أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالموقع.

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