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مسرور بارزاني: الاهارب ما يزال يشكل خطرا ونحتاج إلى دعم أمريكا وبريطانيا
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-04-08T10:07:05+0000
مسرور بارزاني: الاهارب ما يزال يشكل خطرا ونحتاج إلى دعم أمريكا وبريطانيا
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