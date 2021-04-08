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مسرور بارزاني: الاهارب ما يزال يشكل خطرا ونحتاج إلى دعم أمريكا وبريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T10:07:05+0000
مسرور بارزاني: الاهارب ما يزال يشكل خطرا ونحتاج إلى دعم أمريكا وبريطانيا

مسرور بارزاني: الاهارب ما يزال يشكل خطرا ونحتاج إلى دعم أمريكا وبريطانيا

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