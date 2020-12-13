سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسرور بارزاني: الاقتراض ليس حلاً جذرياً ولا يجب التسبب بمديونية الأجيال المقبلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T20:08:52+0000
مسرور بارزاني: الاقتراض ليس حلاً جذرياً ولا يجب التسبب بمديونية الأجيال المقبلة

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، رسالة جديدة بشأن الاوضاع في الاقليم، فيما أكد أنه سيتحمل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه ولن يهرب منها بأي شكل من الأشكال، قال إن الاقتراض ليس حلا جذريا للمشكلات ومن الضروري من وجهة نظر استراتيجية النظر الى هذه المسألة وعدم التسبب بمديونية الجيل المقبل.

وجاء في بيان لبارزاني اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بشأن اوضاع الاقليم والمظاهرات انه "نحن قبل كل شيء نشارك هموم الوضع الصعب الذي يمر به اصحاب الرواتب في اقليم كوردستان، ولا نعتب بأي شكل من الاشكال على التعبير عن الرأي والمطالب المشروعة بشكل سلمي، ولكن دعوني اطرح سؤالا، هل الذي جرى في حدود محافظة السليمانية وحلبجة متفقا عليه منذ البداية على ان تسير الامور الى العنف بهذا الشكل؟".

واشار الى ان "مثل هذا النوع من التظاهرات لا تخدم باي شكل من الاشكال مواطني الاقليم ولن تحقق الحصول على الرواتب ولا على الحقوق المشروعة للناس"

واضاف بارزاني انه لا يخفي بان "المسؤولية التي ألقيت على عاتقه سوف يتحملها بكل الاشكال ولن يتخلى عنها وتحمل المسؤولية بجمع الاشكال".

وبشأن مستقبل كوردستان عبر بارزاني عن وجهة نظره وحرصه على المستقبل ويوضحه شعب كوردستان ويشير الى ان "الاقتراض ليس حلا جذريا للمشكلات ومن الضروري النظر الى هذه المسألة من خلال نظرة استراتيجية وعدم التسبب بجعل الجيل المقبل مديونا".

واضاف "اذا قمنا بالاقتراض ثم الاقتراض فقط مثل السنوات السابقة، فمن يقوم باعادة تلك الديون؟ دعونا نقوم نحن بعلاج هذا المرض، لا ندعها للجيل الذي يلينا لكي لا يصاب بمثل هذا الوضع السيء".

related

التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

Date: 2019-06-18 19:22:14
التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

بارزاني يطمئن من ايطاليا الاقليات: إن احتجتم لمأوى فيمكنكم المجيء لكوردستان

Date: 2020-02-20 09:04:53
بارزاني يطمئن من ايطاليا الاقليات: إن احتجتم لمأوى فيمكنكم المجيء لكوردستان

مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

Date: 2020-02-13 10:09:44
مسرور بارزاني يغادر الى المانيا ويعلن اهم محاور يبحثها هناك

مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن بالاقليم

Date: 2020-11-25 07:25:11
مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن بالاقليم

مسرور بارزاني يكلف خالد شواني بملف الحوارات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-09-18 14:27:07
مسرور بارزاني يكلف خالد شواني بملف الحوارات بين اربيل وبغداد

مسرور بارزاني يأمر بتأمين الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإقليم كوردستان

Date: 2020-02-03 10:29:42
مسرور بارزاني يأمر بتأمين الحقول النفطية والشركات العاملة فيها بإقليم كوردستان

مسرور بارزاني يحدد احدى النقاط الرئيسة في المحادثات مع بغداد

Date: 2019-07-31 11:08:30
مسرور بارزاني يحدد احدى النقاط الرئيسة في المحادثات مع بغداد

بارزاني ووفد تجاري امريكي يبحثان تنويع مصادر الاقتصاد الكوردستاني

Date: 2019-06-25 18:23:12
بارزاني ووفد تجاري امريكي يبحثان تنويع مصادر الاقتصاد الكوردستاني