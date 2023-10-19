مسرور بارزاني: الاستقرار الأمني في كوردستان يعود لتعاون المواطنين

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن الاستقرار الأمني الذي يشهده الإقليم جاء نتيجة تعاون المواطنين مع القوات الأمنية.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها خلال حفل تخرج دورة لقوات الشرطة في اربيل، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، "من المهم تعامل قوات الأمن الداخلي وفقا للقانون مع المواطنين وتقديم المخالفين للقضاء"، مبينا أن "هذه القوات يجب ان تكون مثالا جيدا امام المواطنين لأنهم يمثلون الحكومة والسلطة".

وشدد على وجوب "تجنب جميع أعمال العنف بحق المواطنين خاصة وأن قوات الشرطة تحتك بهم بشكل يومي"، مضيفا "من المفرح أن نرى أن الاستقرار الموجود في اقليم كوردستان والذي يعود الى التعاون بين القوات الامنية و المواطنين".

وأضاف أن "القوات الامنية والشرطة يجب ان لا تتهاون بأي شكل مع من يهددون الاستقرار في الإقليم"، لافتا إلى أن "العالم الآن أمام تطور تكنولوجي وعلى القوات الأمنية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتمشية مهامهم".