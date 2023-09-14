مسرور بارزاني: الاسبوع المقبل سيصدر "قرار مهم" عن الحكومة الاتحادية يدعو للتفاؤل

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني يوم الخميس، عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج مثمرة بعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد.

وقال بارزاني في حديث للصحفيين في بغداد إنه "سيتم يوم الأحد المقبل عقد جلسة مجلس الوزراء العراقي والكثير من المواضيع التي تم التباحث حولها من المحتمل ان يتم اصدار قرار نهائي بشأنها".

وأضاف "أنا متفائل واتمنى النتائج تكون جيدة".

وتابع "نحن جئنا الى بغداد لحماية جميع مصالح شعب اقليم كوردستان وفقا للدستور واستحصال جميع المستحقات المالية وجرى الحديث حول الإجراءات لنتمكن مع رئيس الوزراء توفير دعم الجهات السياسية للوصول الى نتائج جيدة".

واشار إلى أنه "نحن ننتظر عقد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل و انا متفائل بالخروج بنتائج جيدة".