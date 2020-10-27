مسرور بارزاني: اقليم كوردستان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء لكل العراق

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء ان اقليم كوردستان يمتلك الامكانية في القطاع الزراعي التي تؤهله ليصبح سلة غذاء للعراق كافة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير البولندي لدى العراق مارجن كوبياك، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.

وقال البيان انه جرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات بولندا مع العراق وإقليم كوردستان.

من جهته أبدى السفير البولندي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال التبادل التجاري ومساعدة إقليم كوردستان في جهوده الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار بارزاني إلى أنه وفي إطار برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة، تعمل حكومة إقليم كوردستان على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وإيلاء اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، خاصة وأن إقليم كوردستان لديه الفرصة لأن يصبح سلة غذاء لكل العراق.