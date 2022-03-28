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مسرور بارزاني: اقليم كوردستان سيساهم بتلبية الطلب العالمي للطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-28T13:42:13+0000
مسرور بارزاني: اقليم كوردستان سيساهم بتلبية الطلب العالمي للطاقة

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، أن الإقليم لديه القدرة لتعويض نقص الطاقة على الأقل في أوروبا.

وقال بارزاني خلال مؤتمر للطاقة في دبي، "نواصل الاستثمار في المزيد من محطات الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبلنا. وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير إمكانات التصدير، وأنا واثق من أن كوردستان ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة للطلب المتزايد في العالم. وسنصبح مصدراً للغاز إلى بقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، وسنساعد في تلبية احتياجاتهم من أمن الطاقة. ولدينا بالفعل قدرة نفطية تصديرية، تعمل كشريان حياة اقتصادي أساسي لنا ومورد محتمل حيوي لشركائنا".

وأضاف أن "الطريق لا يزال طويلا على الرغم من اننا وسعنا قدراتنا وواجهنا مشاكل كثيرة، وان الولايات المتحدة أعربت مؤخرا عن رغبتها في قطاع الغاز لدينا وقدمت الدعم المادي كجزء من الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغاز".

واشار رئيس الحكومة الى انه ناقش طريق قطار إقليمي مع الحكومة العراقية وتركيا ودول الخليج. "وأعتقد أن هذا سيكون نقطة تحول للعراق والمنطقة، مما سيفتح طرقا تجارية جديدة ونافذة أخرى على التعاون الإقليمي.

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