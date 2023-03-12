مسرور بارزاني: اقليم كوردستان اكثر عمرانا من باقي مناطق العراق

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، إن إقليم كوردستان أكثر عمرانا من باقي مناطق ومدن العراق.

جاء حديثه خلال استضافته على هامش ملتقى الشباب الذي انعقد في محافظة دهوك بحضور قرابة 2000 شاب من كلا الجنسين.

وهنأ مسرور بارزاني بمناسبات هذا الشهر المتمثلة الانتفاضة وتوقيع اتفاقية آذار، مؤكدا أن شباب اليوم يقع على عاتقه حفظ التجربة التي نعيشها في الإقليم، حثا على ضرورة إطلاع الجيل الحالي على التاريخ وما حلّ بشعب كوردستان.

وانتقد بشدة جهات وأطرافاً سياسية مثبطة للشباب في الإقليم ومحاولة جعله غريبا داخل بلده، ودفعه إلى اليأس.