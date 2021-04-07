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مسرور بارزاني يأسف لتسييس الموازنة: ننتظر تطبيقها من قبل الحكومة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-07T09:53:46+0000
مسرور بارزاني يأسف لتسييس الموازنة: ننتظر تطبيقها من قبل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ عدّ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء إقرار الموازنة المالية للعام 2021 مكسبا للشعب العراقي، فيما اكد ان حكومته مستعدة لتنفيذ التزاماتها بما يتعلق بحصة كوردستان في الموازنة، أعلن وفد الاقليم المفاوض على استعداد لزيارة بغداد مرة اخرى اذا تطلب الامر.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اعتقد ان تمرير الميزانية مكسب كبير للعشب العراقي وشعب كوردستان وكان مفروضا ان تمر الموازنة بشكل كبير ولكن للاسف تم تسييس هذه القضية وبعد مرور وقت طويل تمت المصادقة عليه"، مردفا بالقول إن "الوفد الكوردي اثبت للجانب العراقي ان المشاكل ليست تقنية او فنية وانما هناك معوقات سياسية".

وأضاف انه "تم تمرير الموازنة ولكن الحكمة في تنفيذها"، مشيرا الى ان "القانون بعد تمريره يجب ان يطبق وفق اثر رجعي ونحن بانتظار ان تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الاقليم وقد طلبنا من جميع الوزارات انجاز الاستعدادات اللازمة في هذا الإطار".

وقال ايضا "نحن نعلن مرة اخرى ان حكومة الاقليم على استعداد لتنفيذ التزاماتها وننتظر من الحكومة الاتحادية تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات".

واشار بارزاني إلى أن وفدنا على استعداد للتوجه مرة اخرى لزيارة بغداد وان احتاج الامر ان يزور وفد من بغداد الاقليم".

ونوه بارزاني الى انه "التاكيد باننا سنعمل على تأمين المستحقات المالية لموظفي الاقليم ولكن يجب ألّا ننسى ان الالتزامات التي وقعت على عاتق الاقليم ليست قليلة في مشروع الموازنة ولكن الاولوية ستكون لتأمين الرواتب وثم الشروع بتأمين الاحتياجات الأخرى وسنواصل عملية الاصلاح".

وتابع رئيس الحكومة بالقول "لا اريد ان نتعامل مع الحكومة العراقية على مبدأ الشك وصحيح لدينا تجربة مرة ولكن نتمنى ان تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع عليها وان ترسل المستحقات المالية للأشهر الثلاثة المنصرمة وان يقوموا بالمقارنة بين الواردات وما سنحصل عليه".

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