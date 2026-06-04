مسرور بارزاني: استئناف صادرات نفط كوردستان في مصلحة العراق وجاهزون لتقديم 2000 ميغاواط

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن استئناف صادرات نفط الإقليم يصب في المصلحة الاقتصادية للعراق بأكمله، مجدداً في الوقت ذاته موقف الشركات النفطية العالمية العاملة في كوردستان بضرورة الحصول على ضمانات أمنية وقانونية من الحكومة الاتحادية، فيما أعرب عن استعداد الإقليم لرفد منظومة الطاقة الوطنية بـ2000 ميغاواط من الكهرباء.

وجدد بارزاني، في تصريح أدلى به للصحفيين في بيرمام، رغبة حكومة الإقليم في تعزيز وتطوير علاقاتها مع بغداد، كاشفاً في الوقت نفسه عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة الاتحادية الأسبوع المقبل، لعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النفطي مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشاد رئيس حكومة الإقليم بنجاح تجربة مشروع "النور" (روناكي) المخصص لتزويد مواطني كوردستان بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة، مؤكداً أن الإقليم يمتلك القدرة الفنية والإنتاجية لإضافة ما لا يقل عن 2000 ميغاواط إلى منظومة الكهرباء الوطنية خارج حدود الإقليم لدعم حاجة المحافظات العراقية الأخرى.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع توجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أمس الأربعاء، باستئناف عمل الشركات النفطية في كوردستان اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك خلال استقباله وفداً رفيعاً من كوردستان. كما وجّه أيضاً، بتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية العاملة في الإقليم، مشيراً إلى أنّ الضرر الذي لحق بالعراق نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز كان كبيراً، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعويض ذلك الضرر عبر معالجة المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج.

وتأتي مطالبات الشركات النفطية العالمية بضمانات شاملة في وقت انخفض فيه تصدير نفط إقليم كوردستان من 200 ألف برميل إلى 20 ألف برميل جراء التوترات الأمنية واستهداف الحقول والمنشآت النفطية والغازية في الإقليم من قبل الفصائل العراقية والقوات الإيرانية، والتي دفعت الشركات إلى إيقاف أعمالها.

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أوميد صباح قد أعلن في 24 من شهر أيار/مايو الماضي أنه من المقرر، وعقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أن يزور وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بمعية ممثلين عن الشركات النفطية الأجنبية، العاصمة بغداد؛ لخوض مباحثات تفصيلية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تضمن استئناف صادرات نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن، مبيناً أن رئيس الوزراء علي الزيدي تعهد شخصياً بتقديم هذه الضمانات لحماية الحقول والشركات.