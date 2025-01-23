مسرور بارزاني: اتفاق بغداد مع "بي.بي" لتطوير حقول كركوك النفطية يجب أن يشمل إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة أن يشمل اتفاق بغداد وشركة بي.بي، لتطوير حقول نفط كركوك، إقليم كوردستان.

وقال بارزاني لوكالة رويترز، وأطلعته عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذا الأمر يشير إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية الاتحادية".

وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد وكوردستان، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.

وأكد بارزاني لرويترز، في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها، ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".

وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن "الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق".

وأكد مصدر مطلع، لرويترز، أن إقليم كوردستان يمكنه الاشتراك في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق، ومن المرجح أن يستغل علاقاته مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم.

ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من شباط فبراير المقبل.

وبحسب بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.

وكانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي، وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.