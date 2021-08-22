"مسد" يدعو أمريكا وروسيا لوقف الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم الأحد، روسيا وأمريكا إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية.

وتعرضت سيارات تقل قياديين في الإدارة الذاتية ومقرات عسكرية إلى أربعة عمليات استهداف عبر طيارات مسيرة تركية في مدينة القامشلي وريفها وبلدة تل تمر وريف مدينة كوباني بشمال وشمال شرق سوريا خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقالت القيادية الكوردية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر؛ أن "هجمات تركية جديدة على مناطق وقف إطلاق النار الروسية، الامريكية، التركية. الهجمات تشير الى مرحلة جديدة من الحرب تشنها تركيا بمواجهة الشعب الذي حارب الارهاب وقاوم الاستبداد".

ودعت القيادية البارزة في مسد "الاطراف الضامنة الى تحمل مسؤلياتها لوقف الهجمات التركية".

واستهدفت طائرة مسيرة تركية، يوم الأحد، سيارة عسكرية تابعة للإدارة الذاتية في المدخل الغربي لمدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية بشمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة، إن السيارة تعرضت لاستهداف جوي من قبل طائرة مسيرة تركية أثناء تواجدها أمام مركز (بيت الجرحى) لجرحى قوات سوريا الديمقراطية في المدخل الغربي لمدينة القامشلي.

وأوضح المراسل، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى لم يعرف عددهم فيما نقل المصابين إلى مشفى بمدينة القامشلي.

وتعرضت سيارة تابعة للإدارة الذاتية الخميس الماضي، لانفجار على الطريق الرابط بين مدينتي القامشلي وعامودا، يعتقد أنه جراء استهدافها من قبل طائرة مسيرة تركية، ما أدى الى إصابة ثلاثة اشخاص بينهم قيادي في الإدارة الذاتية، بحسب مصادر لوكالة شفق نيوز.