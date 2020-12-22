"مسد" يدعو روسيا وأمريكا لوقف هجمات تركيا في سوريا

شفق نيوز/ دعا مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، يوم الثلاثاء، روسيا والولايات المتحدة الامريكية إلى وقف فوري للهجمات التركية ووضع حدٍّ لـ"انتهاكاتها" المستمرة للقانون الدولي، داعيا السوريين جمعياً إلى الوقوف في مواجهة "الاحتلال".

وأضاف "مسد" في بيان ورد لوكالة "شفق نيوز أن "الدولة التركية وفصائل المعارضة السورية التابعة لها كثفت من هجماتها على المناطق الآمنة في ناحية عين عيسى بمحافظة الرقة وتل تمر وزركان بالحسكة، ما يثير المخاوف من عدوان عسكري تركي جديد على المنطقة".

ومجلس سوريا الديمقراطية هو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ويتألف من الأحزاب الفاعلة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

وأشار البيان أن "هذه التحركات من قبل تركيا والفصائل التابعة لها تتواصل رغم الاتفاق الذي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية مع روسيا والتي تعتبر الضامن لوقف الأعمال القتالية في المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

واستنكر مجلس سوريا الديمقراطية هذا الهجمات، محذرة جميع القوى العالمية بما فيها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من "مغبة هذا العدوان الذي يبدد -إِنْ تُرِك- جميع الآمال والمساعي الدولية الهادفة لإنهاء الحرب السورية والتّوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق قرارات الشرعية الدولية في مقدمتها القرار ٢٢٥٤" .

وأكد "مسد" في بيانها على "أحقّية قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع المشروع عن السيادة السورية ومنع احتلال أراضيها من قبل تركيا".

وتشهد منطقة عين عيسى في ريف الرقة شمال سوريا هجمات شبه يومية منذ أكثر من أسبوع تشنها الفصائل المسلحة السورية المعارضة التابعة لتركيا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من المدينة وريفها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة عين عيسى مع انتشار لقوات الجيش الحكومي السوري وتواجد نقاط عسكرية للقوات الروسية قدمت للمنطقة عقب الهجوم التركي على منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.