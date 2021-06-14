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"مسد" يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة "ميليشيات تركيا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-14T20:01:08+0000
"مسد" يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة "ميليشيات تركيا"

شفق نيوز/ طالبت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد المجتمع الدولي بمحاسبة الفصائل الموالية التي تسيطر على مدن وبلدات في الشريط الحدودي شمال سوريا من بينها مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية.

وقالت أحمد في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، تعليقاً على استهداف مستشفى في عفرين أول أمس السبت، "تعتمد تركيا في عفرين، على ميليشياتها التي لها باع طويل في استهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت القيادية الكوردية، "يجب على المجتمع الدولي محاسبتهم (الفصائل المسلحة الموالية لتركيا) والوقوف في وجه اتهاماتهم لقواتنا".

والسبت الفائت، فنّدت قوات سوريا الديمقراطية، ما تناقلته وسائل إعلام حول استهداف مركز مدينة عفرين من قبل قوات "قسد".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد إن "الهجوم الإرهابي على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين أظهر مجددا وحشية وغدر وحدات حماية الشعب".

كما اتهمت وزارة الدفاع التركية، "وحدات حماية الشعب" بمنطقة تل رفعت بالوقوف خلف الهجوم.

وتعرضت مدينة عفرين أول أمس السب إلى قصف صاروخي ومدفعي استهدف منطقة سكنية ومستشفى ما أدى إلى مقتل 15 مدنياً شخصا على الأقل واصابة أكثر من 40 اخرين بحسب مصادر محلية.

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