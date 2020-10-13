"مستوحى من التراث الكوردي" .. أوقاف الإقليم تضع شروطا جديدةً لبناء المساجد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مجموعة من الشروط الجديدة لبناء المساجد ابرزها ان يكون التصميم مستوحى من التراث الكوردي.

ونظمّت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم في اربيل مراسم خاصة بهذا الحدث، بحضور محافظ اربيل فرست صوفي ورئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي ملا عبدالله سعيد.

وقال محافظ اربيل خلال في كلمة له خلال المراسم، "سعداء جدا بهذه الخطوة في الاهتمام بالمشاريع الاعمارية وبأن تكون وفق اسلوب عصري حديث ويحمل بصمات كوردية من ناحية الاستلهام من التراث الكوردي الاصيل".

وأشار ايضاً إلى الدور "الكبير" للمساجد في تاريخ الحركة التحررية الكوردية.

وشهدت اربيل عاصمة اقليم كوردستان في الآونة الاخيرة بناء العديد من المساجد تحمل بصمات ذات الطراز العثماني مما تعرضت لانتقادات من قبل البعض.