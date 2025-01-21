مستقبل الكورد في سوريا محور جلسة أكاديمية بأربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول الأوضاع في سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حملت شعار "سوريا بعد الأسد، التحديات والآمال"، حيث شارك فيها عدد من الأكاديميين والمختصين في المجال السياسي.

وأوضح، أن الندوة ركزت على مجريات الأحداث التي تشهدها سوريا والخلافات والمشاكل الداخلية، إضافة إلى شكل النظام السياسي الجديد في البلاد.

وبين، أن الندوة تطرقت أيضاً إلى القضية الكوردية في سوريا ومستقبل الكورد في ظل النظام السياسي الجديد والحقوق والمستحقات، فضلاً عن تأثير الأوضاع في سوريا على العراق وإقليم كوردستان.