مستشفيات كوردستان تسجل أكثر من 100 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز / أعلنت دوائر صحة السليمانية وجمجمال وكرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، نقل أكثر من 110 أشخاص بينهم أطفال، إلى المستشفيات بسبب سوء الأحوال الجوية، والعاصفة الترابية التي تضرب الإقليم ومناطق عراقية عدة.

وذكرت صحة جمجمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر من ٣٠ شخصاً بينهم أطفال، نقلوا إلى المستشفيات بسبب العاصفة الترابية، وعدداً منهم تعرضوا إلى ضيق في التنفس، وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

من جانبها، أعلنت صحة السليمانية، تسجيل ٧٠ حالة اختناق خلال الساعات الماضية، في حين سجلت إدارة گرميان، ١٠ حالات اختناق بسبب موجة الأتربة التي ضربت السليمانية وگرميان وبعض مناطق حلبجة.

ومنذ يوم أمس الأحد، اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها بعض مناطق إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار السليمانية الدولي، في وقت سابق اليوم الاثنين، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، وبعد ظهر اليوم تم استئناف الرحلات الجوية بعد تحسن حالة الطقس.