مستشفيات أربيل قبلة للباحثين عن علاج من مرض السرطان في العراق (صور)

شفق نيوز/ يزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يومياً، عشرات المرضى وعائلاتهم في رحلة علاج من مرض السرطان، وغالبيتهم من محافظات وسط وجنوب العراق.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجولت في مستشفى ناناكالي في أربيل، حيث يتلقى مرضى السرطان العلاج وأغلب هؤلاء المرضى من جنوب ووسط العراق ونينوى، وفقاً لمدير المستشفى.

وتعالج حكومة إقليم كوردستان، مرضى السرطان في مستشفياتها مجاناً، فيما تدفع للمرضى مقابل العمليات الجراحية خارج المستشفيات العامة ممن لا يمكن علاجهم في المستشفيات العامة.

وفي شهر ايلول/سبتمبر الماضي، أعلن إقليم كوردستان وضع حجر الأساس لأكبر مستشفى متخصص في علاج الأمراض السرطانية في أربيل على مستوى الإقليم والعراق عموماً.

ويتألف المستشفى من 150 سريرًا للمرضى الداخليين، و100 سرير للعلاج الكيميائي، ويضم مختبرًا متقدمًا، ويحتوي على معدات متطورة لعلاج هذا المرض الخطير.

ويشيّد المستشفى على مساحة 30 ألف متر مربع، وتتوفر فيه تقنيات متقدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والعلاج الإشعاعي، وزراعة نخاع العظم، والتصوير بأشعة گاما، إضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى.