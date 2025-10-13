مستشفيات أربيل تطلق أول نظام إلكتروني على مستوى العراق

شفق نيوز– أربيل

أطلق مستشفى أربيل للولادة والأطفال والنساء، لأول مرة في إقليم كوردستان والعراق عموماً، نظاماً إلكترونياً لتنظيم استقبال المرضى وتحويلهم إلى الأقسام المتخصصة.

وقالت مديرة المستشفى الدكتورة شادان شيروان حيدري، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن النظام الجديد سيشمل جميع جوانب استقبال المرضى، مع تسهيل عمليات التحويل للأقسام المتخصصة، موضحة أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في العراق.

ومن المتوقع أن يمتد تطبيق النظام لاحقاً إلى مستشفيات أخرى في أربيل، بينها مستشفى أربيل التعليمي، وناناكلي، ورزكاري، إضافة إلى المستشفيات الخاصة.

وتشير الإحصاءات إلى أن مستشفى أربيل للولادة والأطفال يستقبل أكثر من 90,000 امرأة وطفل سنوياً، كما يُولد فيه نحو 17,000 طفل كل عام.

ويأتي هذا المشروع ضمن سياسة حكومة إقليم كوردستان لتطبيق الحكومة الإلكترونية، والتي بدأت عام 2013 وتشمل معظم الوزارات والدوائر الحكومية، على أن تستمر حتى استكمال كافة المؤسسات.