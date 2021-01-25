مستشفيات دهوك تستقبل أكثر من مليوني مراجعة طبية خلال 2020

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن احصائياتها لعام 2020 لجميع الحالات المرضية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال مسؤول إعلام الدائرة، حمزة رزيكي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة سجلت اكثر من مليونين و700 مراجعة طلبا للعلاج.

وبين أن المستشفيات والمراكز الصحية المختصة أجرت 43 ألفاً و430 عملية جراحية مختلفة للمواطنين، منها 43 عملية لزرع الكلى، و1330 عملية لقسطرة القلب.

وأضاف رزيكي ان المختبرات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية اجرت اكثر من ثلاثة ملايين فحص للمواطنين خلال العام الماضي، مشيرا الى إصابة 700 شخص بالأمراض السرطانية.

وعن الولادات في المحافظة، قال رزيكي إن مستشفيات الولادات سجلت 34 ألفاً و212 ولادة في عموم المحافظة، فيما توفي 4805 أشخاص بأسباب مختلفة منهم 1116 بأمراض معدية ووباء كورونا.

وعن الخدمات الصحية المقدمة للنازحين واللاجئين خارج المخيمات، أوضح المتحدث باسم صحة دهوك، ان 142 ألفاً و975 شخصاً قصدوا المستشفيات، وتم إجراء 1577 عملية جراحية للنازحين واللاجئين، إلى جانب تسجيل 6187 ولادة في المستشفيات.