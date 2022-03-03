مستشفيات السليمانية على موعد مع نفاد الادوية.. صور

شفق نيوز/ حذرت إدارة مستشفى "شار" في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، من نفاد الادوية بمستشفيات المحافظة خلال الأسبوعين المقبلين بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة.

وقال مدير مستشفى "شار" الدكتور اوميد علي لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الدواء المخزونة في مخازن وصيدليات المستشفى على وشك النفاد بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة على تجهيز الدواء لمستشفيات السليمانية"، عازياً سبب توقف التجهيز إلى "عدم تسديد المبالغة المتفق عليها منذ فترة".

وأضاف أن "عدم وصول الادوية سينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار إلى أن "كمية المخزون من الأدوية لايكفي سوى لمدة أسبوعين وبعدها قد لا نستطيع تقديم الدواء للمواطنين"، مؤكداً أن "عدم حل هذه المشكلة يمثل تهديداً خطراً على حياة المواطنين خصوصاً، وأن السليمانية تمر بموسم يكثر فيه الامراض الانتقالية".