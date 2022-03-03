سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مستشفيات السليمانية على موعد مع نفاد الادوية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T06:24:35+0000
مستشفيات السليمانية على موعد مع نفاد الادوية.. صور

شفق نيوز/ حذرت إدارة مستشفى "شار" في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، من نفاد الادوية بمستشفيات المحافظة خلال الأسبوعين  المقبلين بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة.

وقال مدير مستشفى "شار" الدكتور اوميد علي لوكالة  شفق نيوز، إن "كميات الدواء المخزونة في مخازن وصيدليات المستشفى على  وشك النفاد بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة  المتعاقدة على تجهيز الدواء لمستشفيات السليمانية"، عازياً سبب توقف التجهيز إلى "عدم تسديد المبالغة المتفق عليها منذ فترة".

وأضاف أن "عدم وصول الادوية سينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار إلى أن "كمية المخزون من الأدوية لايكفي سوى لمدة أسبوعين وبعدها قد لا نستطيع تقديم الدواء للمواطنين"، مؤكداً أن "عدم حل هذه المشكلة يمثل تهديداً خطراً على حياة المواطنين خصوصاً، وأن السليمانية تمر بموسم يكثر فيه الامراض الانتقالية".

related

السليمانية تطلق تقنية الولادة من دون آلام

Date: 2019-07-28 20:31:52
السليمانية تطلق تقنية الولادة من دون آلام

السليمانية تقترب من افتتاح المستشفى الألماني لمصابي كورونا

Date: 2021-04-03 11:50:37
السليمانية تقترب من افتتاح المستشفى الألماني لمصابي كورونا

السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

Date: 2021-04-05 09:59:55
السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

خلال العيد بالسليمانية.. مستشفى شار يستقبل نحو 5 آلاف حالة مرضية ووفاة 6 أشخاص

Date: 2021-05-16 10:37:15
خلال العيد بالسليمانية.. مستشفى شار يستقبل نحو 5 آلاف حالة مرضية ووفاة 6 أشخاص

أكبر مستشفيات السليمانية تفتح ابوابها من جديد.. صور

Date: 2021-08-19 10:09:36
أكبر مستشفيات السليمانية تفتح ابوابها من جديد.. صور

السليمانية في مواجهة هجمة وبائية شرسة.. لاخيار إلا اللقاح

Date: 2021-10-21 09:08:15
السليمانية في مواجهة هجمة وبائية شرسة.. لاخيار إلا اللقاح

خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

Date: 2021-10-31 09:12:03
خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

السليمانية تقرع ناقوس الخطر بمستشفياتها وتناشد صحة إقليم كوردستان

Date: 2021-11-13 07:11:29
السليمانية تقرع ناقوس الخطر بمستشفياتها وتناشد صحة إقليم كوردستان