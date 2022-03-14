مستشفيات السليمانية خارج نطاق الخدمة بسبب أزمة الوقود

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن نفاد خزين الوقود المخصص لسيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية التي تغذي المستشفيات بالطاقة.

وقال رئيس النقابة هوزين عثمان، في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مستشفيات السليمانية تخلو بصورة تامة من الوقود المطلوب لسيارات الإسعاف، وحافلات نقل الموظفين".

وأشار إلى أن "المولدات الكهربائية في مستشفيات المحافظة توقفت عن العمل بسبب عدم توفير الوقود".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن سائقي مركبات الأجرة في السليمانية وإدارة گرميان بإقليم كوردستان، يواصلون لليوم الثالث على التوالي، تظاهراتهم الاحتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال إن سائقي الأجرة نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية وسط أحد الشوارع الرئيسية في مدينة السليمانية، ما أدى إلى قطع الطريق وذلك احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وعدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة.

وطالب المحتجون أن تكون هنالك محطة وقود حكومية تدعم أسعار الوقود وتخصص لسواق مركبات الأجرة وتمنح الوقود وفقا لبطاقة وقودية.

وبالرغم من الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة لسواق المركبات في السليمانية وإدارتي رابرين وكرميان الا ان أسعار الوقود استمرت بالارتفاع حتى وصلت إلى 1100 دينار للتر البنزين "المحسن" و1025 ديناراً للتر البنزين "العادي".

وتعاني محافظة السليمانية على مدار الأشهر الماضية من أزمة وقود حادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وعدم السيطرة على تسعيرة مادتي البنزين والگاز في محطات الوقود.