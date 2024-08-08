مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية يعلن عدم استقبال المرضى: لاتوجد أسرّة

شفق نيوز/ كشف مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية، اليوم الخميس، عن عدم قدرته على استقبال المرضى الجدد وذلك بسبب ازدياد اعداد المرضى خلال الأيام الاخيرة.

وقال الدكتور زردشت بكر، أخصائي أمراض الدم وسرطان الأطفال، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى لم يتمكن من استقبال المرضى هذا الأسبوع بسبب نقص الأسرّة حيث يوجد فقط 19 سريراً مخصصاً للاطفال ما دفعنا الى تأجيل استقبال بعض المرضى إلى الأسبوع المقبل بسبب القدرة الاستيعابية".

وأضاف أن "سبب هذه المشكلة هو قدوم عدد من المرضى من خارج السليمانية وتحديدا من وسط و جنوب العراق، والتي تصل نسبتهم ما بين 30% الى 35% مما يشكل ضغطا كبيرا على المستشفى".

وأكد أن "سرطان الدم أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال وهو يمثل نسبة 25%، يليه سرطان الأعصاب والذي يمثل نسبة 20%".

وكانت إدارة مستشفى هيو قد أكدت في تصريحات سابقة قدم البناية الحالية وعدم استيعابها للاعداد الكبيرة خصوصا وان المستشفى بُني في فترات ماضية وهو لم يراعِ تزايد الأعداد كما ان السليمانية تستقبل المرضى من جميع المحافظات العراقية.

وبين ياد نقشبندي مدير مستشفى هيوا، ان المستشفى شيّد في عام 2007 وقد تم تخصيص موازنة له من ذلك الوقت ولغاية الان الا ان حالات الإصابة الان في تزايد بنسبة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في عام 2007 وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعادة النظر في ميزانية مستشفانا التي تقدم الخدمات من زاخو للفاو.