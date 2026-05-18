مستشفى هيوا في السليمانية يطلق نظاماً إلكترونياً لمرضى السرطان

أعلنت إدارة مستشفى هيوا، يوم الاثنين، إطلاق نظام إلكتروني جديد خاص بمرضى السرطان، إلى جانب توفير خمسة أجهزة متطورة من نوع "Scalp Cooling" المخصصة للحد من تساقط شعر النساء أثناء تلقي العلاج الكيميائي.

وقال مدير المستشفى ياد نقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المشروع الجديد يتضمن تطبيقاً إلكترونياً خاصاً لتسجيل بيانات المصابين بالسرطان ومتابعة ملفاتهم الطبية بشكل رقمي متكامل.

وأوضح أن مستشفى هيوا يُعد أول مستشفى على مستوى العراق يعتمد نظام (HIS) الإلكتروني بشكل كامل، وينهي التعامل الورقي التقليدي داخل المؤسسة الصحية، مبيناً أن التطبيق الجديد يتيح للمرضى، داخل العراق وخارجه، الوصول إلى نتائج الفحوصات والتعليمات الصحية عبر الهاتف المحمول بسهولة.

وأشار نقشبندي، إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يسهم في إنهاء مشكلات ضياع الملفات والسجلات الطبية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمراجعين، مؤكداً أن النظام يمتلك قدرة كبيرة على حفظ البيانات، إذ يحتوي المستشفى حتى الآن على ما يقارب 60 مليون سجل طبي محفوظ إلكترونياً ضمن معايير حماية وأمان عالية.

وأضاف أن التطبيق صُمم بعدة لغات، بينها العربية والإنجليزية وجميع اللهجات المحلية، بهدف تسهيل استخدامه من قبل جميع المواطنين والاستفادة من خدماته الصحية.

وفي جانب آخر، كشف مدير المستشفى، عن توفير خمسة أجهزة حديثة من نوع "Scalp Cooling"، تُستخدم للحد من تساقط الشعر لدى النساء أثناء العلاج الكيميائي، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من المعاناة النفسية للمريضات والحفاظ على حالتهن المعنوية خلال فترة العلاج.

وأكد نقشبندي، أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع هذه الخدمة ونقل النظام والأجهزة الحديثة إلى مستشفى نانەکەلي ومستشفيات أخرى، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر تطوراً للمواطنين.