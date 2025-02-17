مستشفى "هيوا" في السليمانية: الإقليم تجاوز أزمة الأدوية

شفق نيوز/ أكد مدير مستشفى "هيوا" لعلاج الأورام السرطانية في السليمانية اياد النقشبندي، يوم الاثنين، تزايد حالات الإصابة بالسرطان في العراق والعالم، فيما أشار إلى أن الإقليم لم يعد يعاني من نقص في الأدوية.

وقال النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان ليس ظاهرة محلية، بل يمتد إلى المستوى العالمي، مما يتطلب جهداً أكبر في التوعية والتشخيص المبكر عبر المراكز المتخصصة"، مبيناً أن "أبرز التحديات التي نواجهها حالياً تتمثل في نقص البناية، ولكن هناك تفاؤل كبير بأن يتم وضع حجر الأساس لمستشفى هيوا الجديد خلال العام 2025، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى".

وحول أزمة الأدوية، أشار النقشبندي، إلى أن "مشكلة نقص الأدوية التي واجهت الإقليم في عامي 2023 و2024 تم حلها بشكل جيد، ولا توجد أية مشكلات حالياً، ومن المتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال العام الجاري".

وأضاف النقشبندي، أن "نحو 40% من المرضى المسجلين في مستشفى هيوا هم من خارج السليمانية وخارج إقليم كوردستان، حيث تستقبل المستشفى المصابين بالأمراض السرطانية من مختلف المحافظات العراقية"، كاشفاً عن "جهود مكثفة لوضع حجر الأساس للمبنى الجديد لعلاج الأورام السرطانية، مما سيشكل خطوة مهمة في تطوير القطاع الصحي في الإقليم".

ويُعتبر مستشفى "هيوا" في السليمانية من أهم المراكز المتخصصة في علاج الأورام في إقليم كوردستان والعراق، حيث يستقبل المرضى من مختلف المحافظات، ويوفر خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة.