مستشفى "هيوا" في السليمانية: استقبلنا أكثر من 5 آلاف إصابة بالسرطان خلال 2025

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في محافظة السليمانية، الدكتور ياد النقشبندي، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الدم خلال عام 2025.

وقال النقشبندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى سجّل خلال عام 2025 ما مجموعه 5127 حالة إصابة بالسرطان وأمراض الدم"، مبيناً أن "3147 حالة منها كانت إصابات سرطانية مؤكدة".

وأضاف أن "سرطان الثدي تصدّر قائمة الإصابات، حيث تم تسجيل 630 حالة، فيما تم تسجيل 190 حالة إصابة بالسرطان بين الأطفال خلال الفترة ذاتها".

وأوضح النقشبندي أن "الإحصاءات تشير إلى أن نحو 50% من هذه الحالات تعود لمواطني محافظة السليمانية، بينما تمثل النسبة المتبقية إصابات لمرضى قادمين من مناطق أخرى في إقليم كوردستان ومحافظات عراقية مختلفة".

وأكد أن "محافظة السليمانية وحدها سجّلت 1448 حالة ضمن العدد الكلي للإصابات السرطانية، ما يدل على أن مستشفى هيوا يستقبل أعداداً كبيرة من المرضى من خارج المحافظة".

وأشار مدير المستشفى إلى أنه، "وفقاً للإحصاءات والاستبيانات التي أجرتها بعض المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية، من المتوقع أن يكون مستشفى هيوا من أبرز المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات علاج الأمراض السرطانية على مستوى عموم العراق".