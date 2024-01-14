مستشفى "هيوا": الدعم الحكومي جعل السليمانية الوجهة الأولى لعلاج الأمراض السرطانية

شفق نيوز/ كشفت إدارة مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية في السليمانية، يوم الأحد، أن المحافظة تعد الوجهة الأولى في إقليم كوردستان والعراق عموماً في معالجة هذا المرض وبنسبة دعم حكومي تصل إلى 99%، فيما أكدت أن افتتاح مركز خاص للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية سيحد من انتشارها وزيادها.

وقال مدير المستشفى ياد النقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المستشفى سجلت 3000 إصابة بالأمراض السرطانية خلال العام 2023، وكانت نسبة أهالي السليمانية وحلبجة وإدراتيّ كرميان ورابرين من الإصابات 80%، والنسبة المتبقية لمواطنين من باقي مدن إقليم كوردستان والعراق.

وأضاف "رغم الأزمة المالية والدوائية في كل مناطق العراق إلا أن الخدمات الطبية في المستشفى كانت جيدة ومميزة"، مشيراً إلى أن "تزايد تسجيل الإصابات بالأمراض السرطانية أمر طبيعي وقد تكون السليمانية أفضل من غيرها فيما يتعلق بانتشار هذا المرض".

وحول إضراب بعض الأطباء الشباب خلال الأيام الماضية وتأثيره على الخدمات الطبية، أكد النقشبندي، انه "بفضل وجود الأطباء الأكفاء والمضحين استطعنا معالجة النقص دون التأثير على صحة وحياة المرضى".

وعن نوعية الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى "هيوا"، بين مديرها أن "السليمانية تعد الوجهة الأولى التي تقدم فيها الخدمات الطبية للمصابين بأمراض السرطان بتمويل حكومي بنسبة 99%"، مؤكداً أن "بعض الأمراض تصل تكاليف علاجها إلى قرابة 6000 دولار شهرياً يتم توفيرها في مستشفانا مجاناً وكذلك بعض الأمراض علاجاتها تصل إلى 75 مليون دينار خارج العراق والمستشفى تقدمها مجاناً".

وأشار إلى أن "مشكلة أموال صندوق دعم الأمراض السرطانية تم حلّها بمساعدة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان ومدير مصرف الإقليم والآن تصل نقداً للمستشفى وهي مبالغ جيدة مقارنة بالأعوام الماضية".

وبشأن وجود مركز مبكر لكشف الأمراض السرطانية، أوضح النقشبندي أن "وجود مركز مستقل للكشف المبكر عن الأمراض سيسهل علينا العلاج بشكل كبير وبأقل التكاليف لهذا ندعو الحكومة الأخذ بنظر الاعتبار خطط وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض بافتتاح مراكز متخصصة ومستقلة"، لافتاً إلى أنه "يوجد قسم في مستشفى (شار) للكشف المبكر لكنه غير قادر على استيعاب الزخم الكبير".

بدوه أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال المؤتمر الصحفي، عن إطلاق مبادرة خاصة لشركة "فاس بيت" لدعم مستشفى الأمراض السرطانية في السليمانية، مؤكداً أن "هذه الحملة ستكون بإشراف ومتابعة ديوان الرقابة المالية وستصل الأموال للمستشفى لشراء المستلزمات الضرورية".

وشدد على "أهمية الحملات الإنسانية لدعم مستشفى (هيوا) من قبل أهالي السليمانية الذين أبلوا بلاء حسناً خلال الفترة الماضية في دعم هذه المستشفى".