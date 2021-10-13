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مستشفى في إقليم كوردستان يطالب الأهالي بعدم مراجعته بسبب كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-13T20:00:16+0000
مستشفى في إقليم كوردستان يطالب الأهالي بعدم مراجعته بسبب كورونا

شفق نيوز / حذر مستشفى قلعة دزة العام في محافظة حلبچة ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، المواطنين، بعدم مراجعة المستشفى، بسبب وصول نسبة الإصابة بفيروس كورونا لأعلى مستوى.

من جهته طالب مركز شرطة المستشفى العام في قلعة دزة المواطنين الالتزام بقرار المستشفى والتعاون مع منتسبي الشرطة، كون منع دخول المواطنين إلى المستشفى يحافظ على حياتهم.

ودعا مركز الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين إلى عدم مراجعة المستشفى بأي شكل من الأشكال وخصوصا المصابين بفيروس كورونا".

يأتي ذلك في وقت امتلأت أروقة المستشفى بالمرضى ويتم حاليا إخلاء بعض الأقسام لتخصص لمرضى كورونا.

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