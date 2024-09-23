مستشفى في السليمانية تُصدر تحذيرًا عاجلًا للآهالي

شفق نيوز/ أصدرت مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيد للأطفال في السليمانية، يوم الاثنين، تحذيرًا عاجلًا للآباء والأمهات بضرورة متابعة أطفالهم الذين يعانون من مشاكل في النمو.

ودعت المستشفى، جميع أولياء الأمور الذين تم تسجيل أبنائهم لدى لجنة متابعة النمو إلى مراجعة المرافق الطبية لاستكمال جلسات الفحص والعلاج.

وأكدت المستشفى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، على أن الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو بحاجة ماسة إلى متابعة طبية مستمرة، محذرةً من أن إهمال هذه الحالات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضحت أن عددًا من الأطفال الذين يعانون من مشاكل النمو قد خضعوا بالفعل للعلاج في المستشفى، مما يشير إلى أهمية الفحص المبكر والتدخل العلاجي الفوري.

وأشار البيان إلى أن اضطرابات النمو تعد من المشكلات الصحية الحساسة التي تتطلب فحصًا دوريًا كل ستة أشهر، حيث إن تأخر التدخل الطبي قد يؤدي إلى توقف النمو أو تدهور الحالة الصحية للطفل.

وحثت المستشفى الأهالي على مراجعة الأطباء فور ملاحظة أي تأخر في النمو لدى أطفالهم، قبل تفاقم المشكلة.

وتُعتبر اضطرابات النمو عند الأطفال من التحديات الطبية التي تستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل الأهل والمؤسسات الصحية على حد سواء.

وتشير الدراسات إلى أن الكشف المبكر عن مشاكل النمو يُعد أحد أهم العوامل التي تساهم في معالجة هذه الحالات بنجاح، حيث تُمكّن المتابعة المستمرة من تقليل المخاطر وتحسين فرص الطفل في التمتع بصحة جيدة وتطور سليم.