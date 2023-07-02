مستشفى في اربيل تعلن احصائية عيد الاضحى: استقبلنا مئات الحالات

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مستشفى غرب اربيل يوم الاحد، احصائية الحالات التي استقبلتها خلال ايام عيد الاضحى.

وقالت ادارة المستشفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها استقبلت "خلال الايام الاربعة لعيد الاضحى 1309 حالة حيث تضمنت 4 حالات وفاة وحالتا إصابة باطلاقة نارية، و23 حالة إصابة بعضات الكلاب و لدغات الأفاعي والعقارب".

واضاف البيان ان "الاحصائية تضمنت 106 حوادث مرورية و 24 حالة كسور 216 حالة سقوط اضافة الى الى 4 حالات إصابة بالصعقة الكهربائية".