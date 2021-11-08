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مستشفى تعليمي في السليمانية تسجل زيادة في اعداد الأطفال المراجعين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T08:25:55+0000
مستشفى تعليمي في السليمانية تسجل زيادة في اعداد الأطفال المراجعين

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى "جمال احمد رشيد" للأطفال التعليمية في السليمانية، اليوم الاثنين، عن زيادة طرأت مؤخراً على أعداد الأطفال المراجعين للمستشفى.

وقالت ادارة المستشفى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أكثر من ٨٥٠ طفلاً يدخلون للمشفى يوميا بأمراض متنوعة لأخذ العلاج السريرية.

وأضاف البيان أنه خلال ٢٤ ساعة الماضية تم مراجعة ٨٥٠ طفلاً لإجراء الفحوصات المختبرية وأخذ الاستشارات الطبية من قبل أخصائي الأطفال.

وأكد البيان أن قرابة ١٣٠ طفل يرقد يوميا في المشفى لأخذ العلاجات السريرية بسبب تفاقم حالاتهم المرضية.

وعزا البيان أسباب زيادة حالة مراجعة الأطفال بهذا العدد الكبير إلى تغير الطقس وموجة البرد التي اجتاحت المحافظة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، الذي ساهم بانتقال الأمراض الموسمية .

 

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