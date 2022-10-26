مستشفى البيشمركة يعلن إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيسه

شفق نيوز / أعلنت إدارة مستشفى البيشمركة العسكري، اليوم الأربعاء، إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيس المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الكوادر الطبية في مستشفى البيشمركة العسكري تمكنوا من إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيس المستشفى".
وأضاف البيان أن "هذه العملية الجراحية تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم المستشفى الخدمات الطبية لقوات البيشمركة وذويهم".
وتابع البيان أن "الكوادر الطبية في المستشفى يمكنهم في الوقت الحالي إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالأعصاب والباطنية والكسور".
يذكر أن مستشفى البيشمركة تم افتتاحه في العام 2019.