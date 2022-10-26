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مستشفى البيشمركة يعلن إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيسه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T11:13:53+0000
مستشفى البيشمركة يعلن إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيسه

شفق نيوز / ‏أعلنت إدارة مستشفى البيشمركة العسكري، اليوم الأربعاء، إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيس المستشفى.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الكوادر الطبية في مستشفى البيشمركة العسكري تمكنوا من إجراء أول عملية جراحية منذ تأسيس المستشفى".

‏وأضاف البيان أن "هذه العملية الجراحية تأتي بعد ثلاث سنوات من تقديم المستشفى الخدمات الطبية لقوات البيشمركة وذويهم".

‏ وتابع البيان أن "الكوادر الطبية في المستشفى يمكنهم في الوقت الحالي إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالأعصاب والباطنية والكسور".

يذكر أن مستشفى البيشمركة تم افتتاحه في العام 2019.

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