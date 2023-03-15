مستشار رئيس الإقليم: إقرار الموازنة سيدعم الاستقرار السياسي وندعو لتشريع قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز / عد مستشار رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، "إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس الوزراء "خطوة صحيحة" نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى إقرار قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية.

وقال دلشاد شهاب مستشار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مشاركته في ملتقى السليمانية الدولي السابع، إن "إقرار الموازنة الاتحادية بتوافق جميع الأطراف تعد الخطوة الصحيحة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادية للبلد، ورئاسة الاقليم سعيدة بهذه الخطوة".

وأضاف شهاب في حديث لوكالة شفق نيوز، "نتأمل ونطمح ان يتم اتخاذ القرار الجيد بخصوص القوانين الأخرى وخاصة قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة في البلاد، و كما ونأمل بأن تكون خيرات البلد نقطة لجمعنا بدلا من أن تكون سببا في مشاكلنا وفرقتنا".

وعن انتخابات برلمان الاقليم بين مستشار رئيس الإقليم ان "تحديد موعد إجراء الانتخابات هو استحقاق قانوني لرئيس الإقليم، وقد حدد موعدا لإجرائها".

وحول اجتماعات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستانيين أوضح دلشاد ان "الاجتماعات مستمرة بين الطرفين للاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وعن القرارات المتخذة من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق الاقليم أكد شهاب أن "الاقليم لا يريد العيش بالماضي بل نحن نريد العيش بالمستقبل المشرق كون الاقليم وخاصة الحزبين الرئيسيين شاركا في الحكومة العراقية الجديدة ضمن ائتلاف إدارة الدولة ولأول مرة يتم توقيع ميثاق واتفاق على الورق بين الأطراف"، مبينا انه "وفقاً لذلك الاتفاق فيجب صياغة قانون جديد للمحكمة الاتحادية وفقا للدستور على ألا يتم الاعتراض عليه، حتى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو كذلك متفق على صياغة قانون للمحكمة ينسجم مع الدستور العراقي".

وأشار مستشار رئيس الاقليم إلى ان "الدستور يؤكد ان المحكمة الاتحادية يجب أن تشكل وفقاً لقانون يتم التصويت عليه بثلثي أعضاء المجلس"، مشيرا الى انه "ونتيجة الضغط لغرض إجراء انتخابات مبكرة في العام 2020 تم تعديل قانون المحكمة وهذا التعديل لا يجوز ان يستمر أكثر، فالاتفاق بين الاطراف السياسية ينص على وجوب اقرار قانون جديد للمحكمة الاتحادية في أقرب وقت ممكن".