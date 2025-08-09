مستشار بحكومة كوردستان: مستعدون لتطبيق القانون لكن بغداد تنتهكه

شفق نيوز- أربيل

اكد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، للشؤون المالية ريباز حملان، يوم السبت، استعداد كوردستان لتسليم النفط وتطبيق جميع القوانين المتعلقة بالإدارة المالية والالتزام بالدستور، لكنه كشف عن رفض الإقليم للاتفاقية مع بغداد وبانتظار بت الحكومة الاتحادية بها، بعد أن أشار إلى انها "تنتهك" قانون الإدارة المالية.

وقال حملان، لوكالة شفق نيوز: "بوجود عدة اجتماعات ومذكرات تفاهم بين وزارتي المالية، إلا أن الحكومة العراقية لا تلتزم في كثير من الأحيان بنصوص الاتفاقيات".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان توافق على تسليم النفط بحيث تكون الحكومة العراقية مستعدة لاستلامه وتخزينه في مخازنها، حيث يوزع بواقع 50 ألف برميل يوميًا لاحتياجات إقليم كوردستان المحلية، وحوالي 130 ألف برميل للحكومة العراقية، لكن الحكومة العراقية تقول إنها لن تقبل بذلك، ولم تأخذ في الاعتبار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على حقول النفط".

وتابع أن "الحكومة العراقية تريد انتهاك قانون الإدارة المالية من خلال المطالبة بجميع الإيرادات المحلية لإقليم كردستان و50% من جميع المبالغ، مع ذلك، قررنا تسليم جميع الضرائب والجبايات الحدودية، وترك مسألة الرسوم للوزارات لتغطية النفقات الداخلية لحكومة إقليم كوردستان والاحتياجات اليومية للمواطنين"، مبينا أن "الحكومة العراقية غير مستعدة لتوقيع هذه الاتفاقية، وقد رفعنا مذكرة التفاهم مع وزارة المالية العراقية إلى ديوان الرقابة المالية العراقي، وسيتم البت فيها غدًا في مجلس الوزراء".