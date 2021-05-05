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مستشاره: رئيس اقليم كوردستان سيواصل لقاءاته مع الاطراف السياسية لتحقيق وحدة الصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-05T14:45:20+0000
مستشاره: رئيس اقليم كوردستان سيواصل لقاءاته مع الاطراف السياسية لتحقيق وحدة الصف

شفق نيوز/ اعلن مستشار رئيس اقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الاربعاء، ان نيجيرفان بارزاني سيواصل لقاءاته مع جميع الأطراف السياسية ومكونات الاقليم من اجل تحقيق وحدة الصف والانسجام بين الجميع.

ونقل بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، عن دلشاد شهاب قوله انه من اجل تحقيق وحدة الصف والانسجام بين الأطراف السياسية في كوردستان، فان زيارات ولقاءات رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ستستمر مع جميع الاطراف السياسية ومكونات كوردستان.

واضاف ان وحدة الصف والانسجام واجب وطني يحتاج الى اصوات والوان الجميع لتكون استجابة لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة.

ويأتي ذلك على خلفية زيارات بدأها رئيس الاقليم منذ يومين للاجتماع مع الاطراف السياسية الكوردستانية بهدف توحيد الخطاب السياسي، وبحث مسألة دستور الاقليم، والانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العراق في شهر كانون الأول/أكتوبر من العام 2021.

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