مستذكراً كفاحه وشهداءه.. نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني بذكرى التأسيس

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، التهنئة للحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني، بذكرى التأسيس، مستذكرا كفاحه ونضاله.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني إلى قيادتي الحزبين وأعضائهما وجماهيرهما في العراق وإقليم كوردستان، آملاً لهم التوفيق والنجاح".

وأضاف "نقيم عالياً، في هذه الذكرى، الدور الوطني ونضال وكفاح الحزبين في مواجهة الدكتاتورية والمشاركة في الحياة السياسية، ونستذكر بتقدير المناضلين الذين خدموا الشعب والوطن في صفوف الحزب الشيوعي".

وختم بيانه بـ"تحية لأرواح شهداء الحزب الشيوعي وشهداء كوردستان كافة".