مستحقات مالية للمزارعين .. إيداع قرابة 60 مليار دينار في حساب وزارة تجارة كوردستان

شفق نيوز/ تم إيداع 58 مليار دينار عراقي في حساب وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان مستحقات مالية للمزارعين عن تسويق محصول القمح للعام 2023.

وقال نوزاد شيخ كامل مدير عام التجارة في بيان اليوم، إنه تم إيداع 58 مليار دينار إضافية من المستحقات المالية للمزارعين في حساب وزارة التجارة والصناعة، وهي الاستحقاق المالي للفلاحين لعام 2023".

واوضح ان المبلغ المالي لمزارعي اقليم كوردستان هو كالاتي: السليمانية 27 ملياراً، أربيل 18 ملياراً، دهوك 13 ملياراً.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية ، سيتم توزيع المبالغ، وفقا ليوم تسليم القمح إلى (السايلوهات) الصوامع.