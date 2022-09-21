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مستجدات الوضع العام على طاولة مسرور بارزاني وقائد التحالف الدولي 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-21T14:23:26+0000
مستجدات الوضع العام على طاولة مسرور بارزاني وقائد التحالف الدولي 

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وبحسب بيان صدر عن اعلام حكومة الإقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى في اللقاء، تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة استمرار دعم قوات البيشمركة ومساندتها في التصدي للإرهاب وتهديدات داعش الإرهابي.

كذلك شهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف من أجل استتباب الأمن والاستقرار في العراق.

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