مستجدات الوضع السياسي على طاولة رئيس كوردستان وبريطانيا

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، مع السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريچاردسون، آخر مستجدات الوضع السياسي، فيما أبدى الأخير دعم بلاده للحوار بين الحزبين الكورديين لحل المشاكل العالقة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريچاردسون، مبينة أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان و العراق و بريطانيا.

كما تباحثا، وفق البيان، حول آخر المستجدات في الوضع السياسي بالعراق وعلاقات اربيل مع بغداد ومستجدات المنطقة بشكل عام.

وعن الأوضاع الداخلية في اقليم كوردستان، يقول البيان، إن السفير البريطاني رحب باجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، معبرا عن دعم بلاده للحوار بين الجانبين وحل المشاكل عن طريق الحوار .

من جانب آخر، جرى التباحث حول مسألة قانون النفط والغاز وموازنة العراق وقرارات المحكمة الاتحادية العراقية وتأثيراتها السلبية على الوضع السياسي، واكد السفير البريطاني حول هذه المواضيع أن بلاده تشجع اربيل و بغداد على حل مشاكلهم بالحوار.