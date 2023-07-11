مستجدات العملية السياسية على طاولة مسعود بارزاني والكربولي

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف الأنبار الموحد، يوم الثلاثاء، مستجدات العملية السياسية العراقية ووجهات النظر.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل وفداً رفيع المستوى من الائتلاف الموحد لمحافظة الانبار بزعامة جمال الكربولي للتباحث بعدة ملفات.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق ومستجدات العملية السياسية العراقية.