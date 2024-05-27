مستثمرو أربيل يبحثون تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة مع المؤسسات التعليمية

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ملتقى المستثمرين في غرفة تجارة أربيل بهدف تطوير الاستثمار وربط القطاع الخاص بالحكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الملتقى يجمع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال حيث سيتم مناقشة تطوير الاستثمار وربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي إضافة إلى مسائل أخرى.

وقال مدير إعلام غرفة تجارة أربيل، عبد الواحد عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الجلسة النقاشية تبحث آليات تطوير العلاقة بين القطاعين الخاص والحكومي كما أنها تركز أيضاً على تعزيز العلاقات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية مع الشركات وكيفية مساهمة المستثمرين في تطوير البنية التحتية لإقليم كوردستان".

من جانبه، أوضح المستثمر شوان كلياوة، لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية هذه النوعية من النشاطات تساهم بشكل كبير في معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص عمل أكثر للشباب كونه يربط بشكل وثيق بين الجهات الحكومية مع القطاع الخاص ومع المؤسسات التعليمية".