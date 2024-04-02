مستثمرون من اربيل والسليمانية يتبرعون بأكثر من مليار دينار لمتضرري الفيضان في دهوك

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري سعيد، يوم الثلاثاء، أن المستثمرين في محافظتي اربيل والسليمانية نظموا حملة جمع تبرعات لمتضرري السيول والفيضانات التي ضربت محافظة دهوك في شهر آذار/مارس الماضي.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع محافظ اربيل أوميد خوشناو، ومحافظ دهوك علي تتر، إن المستثمرين في محافظتي اربيل والسليمانية تمكنوا من تأمين مبلغ مالي تجاوز مليار و300 مليون دينار كمساعدات لمتضرري الفيضان في دهوك، مؤكدا انه في المستقبل سيوفرون المزيد من المعونات للمتضررين وعلى قدر الاستطاعة.

وأكد، تسليم المبلغ الى محافظ دهوك ليتم توزيعها على المتضررين.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة دهوك بيوار عبد العزيز قد افاد، في نهاية آذار/مارس الماضي، بأن السيول ألحقت أضرارا بأكثر من 2000 منزل ومحل تجاري.

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك يوم الثلاثاء 19 من شهر آذار/مارس جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، نهاية آذار/مارس، ان موجة الأمطار والفيضانات والسيول التي ضربت الإقليم الأسبوع الماضي تسببت مصرع ثلاثة أشخاص واصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين، مبينة أن أكثر من 1500 شخص نقلوا الى الفنادق وتضرر أكثر من 1800 بيت في جميع مدن الإقليم.