مستثمرون بمشروع علوة السليمانية يطالبون بتعويضات "500 دولار عن كل يوم تأخير"

شفق نيوز/ طالب نحو 350 مستثمراً في مشروع علوة السليمانية بتعويضات مالية واستكمال فقرات المشروع غير المكتملة، حيث عبّر المتحدث باسم المجموعة، بارزان ياسين، عن استياء المستثمرين من تأخير تنفيذ المشروع الذي بدأ منذ عام 2016.

وقال ياسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "نحن مجموعة من المستثمرين بلغ عددنا 350 مستثمراً، ساهمنا بما يقارب 40 مليون دولار في مشروع علوة السليمانية، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال فترة سنة و8 أشهر، إلا أن افتتاح المشروع لم يتم حتى 7 شباط/فبراير 2022، وما زالت أكثر من 23 فقرة من المشروع غير مكتملة حتى الآن، وفقاً لتقرير لجنة متخصصة شكلها المجلس البلدي في السليمانية".

وأوضح أن "المستثمرين يطالبون الشركة المنفذة بالتعويض المالي عن التأخير، استناداً إلى بنود العقد المبرم بين المستثمرين والشركة، والذي ينص على أن الشركة ملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار يومياً لكل مستثمر في حال تجاوز مدة تنفيذ المشروع المحددة".

وأكد ياسين، أنه "على الرغم من افتتاح العلوة جزئياً، فإن العديد من الفقرات الأساسية لم يتم الانتهاء منها بعد، مما يؤثر على أعمالنا و يزيد من أعبائنا المالية"، متابعاً: "نحن نطالب الشركة المنفذة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإسراع في استكمال المشروع إلى جانب دفع التعويضات المستحقة".

ويعد مشروع علوة السليمانية أحد أكبر المشاريع التجارية في المدينة، وبدأ العمل فيه عام 2016 ليكون بمثابة مركز رئيسي لتجارة السلع والخدمات وقد جرى الاتفاق بين المستثمرين والشركة المنفذة على الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 20 شهراً، إلا أن المشروع شهد تأخيرات مستمرة.

ورغم الافتتاح الجزئي للعلوة في شباط/فبراير 2022، ظلت فقرات عديدة من المشروع غير مكتملة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين المشاركين.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد سلسلة من المطالبات السابقة بتسريع تنفيذ المشروع، وسط تراجع ثقة المستثمرين بقدرة الشركة المنفذة على الالتزام بوعودها.