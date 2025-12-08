مساء أربيل يغتسل بالمطر (صور)

شفق نيوز- أربيل

اغتسل وجه محافظة أربيل، مساء اليوم الاثنين، بأمطار غزيرة ضربت شوارع وازقة المحافظة، ضمن موجة أمطار في عموم محافظات إقليم كوردستان.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لعدة شوارع وأحياء أربيل المبللة بالمطر الذي طال انتظاره هذا الشتاء، وسط تحذيرات أيضاً من غزارته في الأيام المقبلة، واستعداد المحافظة لأي طارئ.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الحكومة المحلية في أربيل، وضع جميع الجهات الخدمية والرسمية في حالة استنفار واستعدادٍ قصوى تحسباً لموجة أمطار غزيرة متوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار خطة مسبقة لمواجهة أي طارئ مناخي محتمل.

في حين أعلنت دائرة الأنواء الجوية في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ارتفاع كميات الأمطار المتساقطة على عموم المحافظة حتى الوقت الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ معدل الأمطار في مركز المدينة نحو 98 ملم في حين لم يتجاوز المعدل في الفترة نفسها من العام الماضي 24 ملم.